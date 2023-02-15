Автомобильные дилеры прогнозируют рост цен на новые китайские машины в России из-за ослабления курса рубля и постоянного повышения цен на логистику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли. Подорожание машин может произойти в течение ближайших трех месяцев.

«Мы можем прогнозировать определенный рост розничных цен из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, но сейчас запас по прибыли у китайских брендов достаточно велик», — заявил директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец, отвечая на вопрос о вероятном росте цен на китайские машины в ближайшие три месяца.

В дилерском центре «Автодом» также спрогнозировали увеличение стоимости китайских автомобилей в ближайшее время в среднем на 10%. Конечная стоимость машин будет зависеть от логистики и курсов валют. В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что цены на новые автомобили из Китая точно не снизятся, так как нет к этому предпосылок.