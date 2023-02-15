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54 минуты назад

Mini запустит в серийное производство электрический кабриолет

Газета.Ru

Компания Mini решила запустить в серийное производство электрическую модель кабриолета Cooper SE Convertible. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Mini запустит в серийное производство электрический кабриолет
Фото: MiniMini

Длина автомобиля составляет 3850 мм, ширина — 1727 мм, а высота — 1427 мм. Колесная база — 2495 мм. Кабриолет можно будет заказать в цветах Enigmatic Black и White Silver и с 17-дюймовыми легкосплавными дисками из переработанного алюминия.

Новый Mini Cooper SE Convertible получит электродвигатель мощностью 184 л.с. От 0 до 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 8,2 с. Запас хода составит 201 км.

Ранее сообщалось, что компания Hyundai выпустит новый кроссовер под названием Mufasa, предназначенный для китайского рынка.

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