Mini запустит в серийное производство электрический кабриолет

Компания Mini решила запустить в серийное производство электрическую модель кабриолета Cooper SE Convertible. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Фото: Mini Mini

Длина автомобиля составляет 3850 мм, ширина — 1727 мм, а высота — 1427 мм. Колесная база — 2495 мм. Кабриолет можно будет заказать в цветах Enigmatic Black и White Silver и с 17-дюймовыми легкосплавными дисками из переработанного алюминия.

Новый Mini Cooper SE Convertible получит электродвигатель мощностью 184 л.с. От 0 до 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 8,2 с. Запас хода составит 201 км.