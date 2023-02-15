В Москве в этом году появится Четвертое транспортное кольцо

Москвичи скоро получат Четвертое транспортное кольцо. Сообщая об этом в своем телеграм-канале, мэр Собянин отмечает, что случится это естественным образом после полного завершения строительства Московского скоростного диаметра, Северо-Западной хорды и Южной рокады.

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Сразу замечу: это совсем не то четвертое кольцо, проект которого вызвал скандал еще в начале 2000-х годов своей дороговизной, сопоставимой по цене со стоимостью Большого адронного коллайдера. Протяженностью 74 км, по оценке экспертов, он обошелся бы городу в 1 трлн рублей. Только вступивший в свою должность мэр отказался его строить. Вместо этого городские власти выбрали путь строительства трех хорд и одной рокады.

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Первой, еще в 2019 году, запустили движение по Северо-Западной хорде. В прошлом году - и по Северо-Восточной. Вместе с Юго-Восточной, которую обещают пустить в этом году, эти две хорды образуют Московский скоростной диаметр. В этом же году планируется достроить и Южную рокаду.

"Конфигурацию, которую образуют при соединении эти скоростные трассы, кольцом в классическом понимании слова, как скажем, Садовое, ТТК или МКАД, назвать сложно, - прокомментировал развитие проекта директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. - По форме это скорее треугольник. Но главное отличие нового ЧТК (такую аббревиатуру мы вполне можем себе позволить) состоит в том, что у каждой из этих хорд есть собственный выход из города для транспортного потока, чего нет ни на одном кольце".

Появление таких дорог, по словам столичного градоначальника, для миллионов московских автомобилистов - совсем "другая транспортная реальность". В большинство районов средней части города они смогут проехать напрямую, кратчайшим путем, минуя МКАД, ТТК и центральную часть города.

Один лишь Московский скоростной диаметр, длина которого составит 68 км, улучшит связь 48 районов Москвы с населением 4,5 млн человек. "В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут, а в часы пик и вовсе на 85 минут", - подчеркивает Собянин.

Начало же того Четвертого транспортного кольца, сооружение которого началось еще при Юрии Лужкове, органично вошло в состав южного участка МСД, который проходит от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе и свяжет 22 района четырех столичных округов - Восточного, Юго-Восточного, Южного и Юго-Западного.

Так что нам пора привыкать к новой аббревиатуре - ЧТК.

Позаботились городские власти и о том, чтобы новую скоростную трассу не заполонил транзит: для машин из других регионов МСД она платная, а для жителей Москвы и Подмосковья бесплатная.