Продажи седана Honda City 2023 года начнутся в марте

Honda Cars India недавно обновила седан Amaze бензиновыми двигателями. Теперь автопроизводитель готов обновить свой седан C-сегмента — City. Компания представит и запустит в продажу City в первую неделю марта 2023 года. Обновленная Honda City скорее всего, будет иметь несколько обновлений дизайна и функциональности.
Внутри новый City может предложить обновленный дизайн приборной панели с новым цветом обивки. Что касается функций, нынешний Honda City предлагает информационно-развлекательную систему с 8,0-дюймовым сенсорным экраном, полуцифровую комбинацию приборов, камеру слежения за полосой движения, вход без ключа с кнопкой запуска / остановки и занавеску на заднем стекле.
Обновленная Honda City 2023 года, скорее всего, будет поставляться с двумя вариантами двигателей — 1,5-литровым обычным бензиновым двигателем и 1,5-литровым мощным гибридным бензиновым двигателем. Honda уже прекратила выпуск 1,5-литрового турбодизеля из существующей линейки City, и дизельный двигатель вряд ли вернется с фейслифтингом. В то время как обычный бензиновый двигатель объемом 1,5 л поставляется либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором, мощная гибридная трансмиссия поставляется только с коробкой передач e-CVT.