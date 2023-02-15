Продажи седана Honda City 2023 года начнутся в марте

Honda Cars India недавно обновила седан Amaze бензиновыми двигателями. Теперь автопроизводитель готов обновить свой седан C-сегмента — City. Компания представит и запустит в продажу City в первую неделю марта 2023 года. Обновленная Honda City скорее всего, будет иметь несколько обновлений дизайна и функциональности.

Фото: Honda City Honda City

Внутри новый City может предложить обновленный дизайн приборной панели с новым цветом обивки. Что касается функций, нынешний Honda City предлагает информационно-развлекательную систему с 8,0-дюймовым сенсорным экраном, полуцифровую комбинацию приборов, камеру слежения за полосой движения, вход без ключа с кнопкой запуска / остановки и занавеску на заднем стекле.