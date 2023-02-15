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14 минут назад

Honda представит седан Honda City 2023 года в марте 2023 года

ПроКроссовер.ру

Honda Cars India недавно обновила седан Amaze бензиновыми двигателями. Теперь автопроизводитель готов обновить свой седан C-сегмента — City. Компания представит и запустит в продажу City в первую неделю марта 2023 года. Обновленная Honda City скорее всего, будет иметь несколько обновлений дизайна и функциональности.

Продажи седана Honda City 2023 года начнутся в марте
Фото: Honda CityHonda City

Внутри новый City может предложить обновленный дизайн приборной панели с новым цветом обивки. Что касается функций, нынешний Honda City предлагает информационно-развлекательную систему с 8,0-дюймовым сенсорным экраном, полуцифровую комбинацию приборов, камеру слежения за полосой движения, вход без ключа с кнопкой запуска / остановки и занавеску на заднем стекле.

Обновленная Honda City 2023 года, скорее всего, будет поставляться с двумя вариантами двигателей — 1,5-литровым обычным бензиновым двигателем и 1,5-литровым мощным гибридным бензиновым двигателем. Honda уже прекратила выпуск 1,5-литрового турбодизеля из существующей линейки City, и дизельный двигатель вряд ли вернется с фейслифтингом. В то время как обычный бензиновый двигатель объемом 1,5 л поставляется либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором, мощная гибридная трансмиссия поставляется только с коробкой передач e-CVT.

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