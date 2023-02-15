«Москвич» не получится взять на тест-драйв

Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на дилерские центры возрожденной марки. Продавцы объяснили это тем, что в салонах попросту нет тестовых машин. Так что максимум, на что можно рассчитывать – это поездка по площадке шоу-рума. Можно предположить, что автомобили, предназначенные для тест-драйвов, поступят в автосалоны позже, когда завод будет выпускать больше «Москвичей» и их отгрузки увеличатся.

Фото: © Москвич © Москвич

Дилеры «Москвича» предупреждают, что клиентам стоит забронировать понравившуюся машину уже сейчас, так как ситуация с дальнейшим ростом цен пока неясна. Между тем, на днях появилась информация, что за декабрь и январь продавцы реализовали 35 кроссоверов, 30 из которых – это «Москвич 3» с ДВС, а еще пять – электрические «Москвичи 3е». Всего по России уже насчитывается 52 салона в 23 городах.

Московский завод в свою очередь уже отчитался о первых результатах: в начале января с конвейера сошел двухтысячный «Москвич». Напомним, сборка осуществляется крупноузловым методом. По плану, в нынешнем году объем выпуска увеличат до 50 тысяч кроссоверов, 10 тысяч их которых будут электрическими. А в 2024-м предприятие должно выпустить уже 100 тысяч машин.