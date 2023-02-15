На МКАД появилось "аварийное" табло

На МКАД появилось информационное табло, которое предупреждает водителей об аварии впереди. Пока оно работает в тестовом режиме, но в перспективе такие предупреждающие экраны могут установить и в других местах.
В столичном Центре организации дорожного движения рассказали, что двустороннее табло повесили на 64-м км кольцевой дороги. Главная его задача - предупредить водителей о ДТП, произошедшем впереди.
Такое решение должно помочь предотвратить так называемые вторичные аварии, когда в остановившиеся из-за ДТП машины врезаются другие водители.