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1 час назад

На МКАД появилось "аварийное" табло

Российская Газета

На МКАД появилось информационное табло, которое предупреждает водителей об аварии впереди. Пока оно работает в тестовом режиме, но в перспективе такие предупреждающие экраны могут установить и в других местах.

На МКАД появилось "аварийное" табло
Фото: СоцсетиСоцсети

В столичном Центре организации дорожного движения рассказали, что двустороннее табло повесили на 64-м км кольцевой дороги. Главная его задача - предупредить водителей о ДТП, произошедшем впереди.

Такое решение должно помочь предотвратить так называемые вторичные аварии, когда в остановившиеся из-за ДТП машины врезаются другие водители.

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