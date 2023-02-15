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1 час назад

Наследник Mitsubishi ASX впервые проехался на камеру

Колеса.ру

Предполагается, что сначала новый паркетник предложат с полуторалитровым «атмосферником», а позже подтянется гибрид.

Наследник Mitsubishi ASX впервые засветился на камеру
Фото: Колеса.руКолеса.ру
Осенью прошлого года Mitsubishi представила во Вьетнаме концептуальный кроссовер XFC, одновременно объявив, что тот перевоплотится в серийную модель. Кстати, пусть в компании напрямую об этом и не сказали, но, скорее всего, прототип предвещал ASX следующего поколения или же его прямого наследника («новый» ASX для Европы в расчет не берем, ведь это почти стопроцентный клон Renault Captur). Так вот теперь шпионы застукали ходовой прототип: эти кадры были сделаны в Индонезии, видео выложили на YouTube-канале Sigimedianet Pictures.

Судя по всему, паркетник многое возьмет от Mitsubishi XFC Concept: у товарной версии радиаторная решетка аналогичной формы (хотя мозаичного узора уже не будет), такие же силуэт, «мускулистые» бока и массивные бамперы. Также сохранят диодные ходовые огни, установленные над блоками основных фар, и узкие задние фонари с «ответвлениями».

Интерьер конвейерного кроссовера еще не засвечен. Вероятно, у новой модели Mitsubishi останется главная фишка концепта – табло, то есть помещенные в единый корпус виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы.

О технике шоу-кара компания не рассказывала. Профильные СМИ Юго-Восточной Азии считают, что серийный паркетник сначала предложат с бензиновым четырехцилиндровым мотором 1.5 (мощность не раскрывается), а позже якобы подтянется подзаряжаемый гибрид (но не исключено, что у кросса будет «простая» гибридная версия – без возможности подзарядки от электросети).

Как ранее сообщили в Mitsubishi, новый кроссовер выйдет на рынок Юго-Восточной Азии в 2023 финансовом году (длится с апреля 2023-го по март 2024 года). Модель планируют продавать и в других регионах.

Автоновости,Mitsubishi ASX,Renault,Mitsubishi,
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