Наследник Mitsubishi ASX впервые засветился на камеру

Предполагается, что сначала новый паркетник предложат с полуторалитровым «атмосферником», а позже подтянется гибрид.

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Судя по всему, паркетник многое возьмет от Mitsubishi XFC Concept: у товарной версии радиаторная решетка аналогичной формы (хотя мозаичного узора уже не будет), такие же силуэт, «мускулистые» бока и массивные бамперы. Также сохранят диодные ходовые огни, установленные над блоками основных фар, и узкие задние фонари с «ответвлениями».

Интерьер конвейерного кроссовера еще не засвечен. Вероятно, у новой модели Mitsubishi останется главная фишка концепта – табло, то есть помещенные в единый корпус виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы.

О технике шоу-кара компания не рассказывала. Профильные СМИ Юго-Восточной Азии считают, что серийный паркетник сначала предложат с бензиновым четырехцилиндровым мотором 1.5 (мощность не раскрывается), а позже якобы подтянется подзаряжаемый гибрид (но не исключено, что у кросса будет «простая» гибридная версия – без возможности подзарядки от электросети).