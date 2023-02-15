У охотника отобрали автомобиль из-за спрятанного под капотом барсука

По решению Новоселовского районного суда Красноярского края у 64-летнего мужчины изъят в доход государства автомобиль «Нива», под капотом которого тот прятал незаконно добытого барсука, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД. Тушу животного в подкапотном пространстве ВАЗ-2121 в августе 2022 года обнаружили инспекторы ДПС, остановившие мужчину на дороге.