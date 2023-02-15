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В Красноярском крае у охотника отобрали автомобиль из-за спрятанного под капотом барсука

По решению Новоселовского районного суда Красноярского края у 64-летнего мужчины изъят в доход государства автомобиль «Нива», под капотом которого тот прятал незаконно добытого барсука, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД. Тушу животного в подкапотном пространстве ВАЗ-2121 в августе 2022 года обнаружили инспекторы ДПС, остановившие мужчину на дороге.

У охотника отобрали автомобиль из-за спрятанного под капотом барсука
© Газета.Ru

«Полицейские установили, что 64-летний мужчина совершил незаконную добычу барсука, не имея соответствующих разрешительных документов, достоверно зная, что охота на диких животных без соответствующего разрешения запрещена», — отмечается в сообщении полиции.

Суд приговорил браконьера к году лишения свободы условно за незаконную охоту и оштрафовал на 36 тыс. руб., а его автомобиль обратил в доход государства.

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