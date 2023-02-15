В Красноярском крае у охотника отобрали автомобиль из-за спрятанного под капотом барсука
По решению Новоселовского районного суда Красноярского края у 64-летнего мужчины изъят в доход государства автомобиль «Нива», под капотом которого тот прятал незаконно добытого барсука, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД. Тушу животного в подкапотном пространстве ВАЗ-2121 в августе 2022 года обнаружили инспекторы ДПС, остановившие мужчину на дороге.
«Полицейские установили, что 64-летний мужчина совершил незаконную добычу барсука, не имея соответствующих разрешительных документов, достоверно зная, что охота на диких животных без соответствующего разрешения запрещена», — отмечается в сообщении полиции.
Суд приговорил браконьера к году лишения свободы условно за незаконную охоту и оштрафовал на 36 тыс. руб., а его автомобиль обратил в доход государства.