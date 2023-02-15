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1 час назад

В Россию привезли маленький кроссовер Volkswagen за 3,3 миллиона рублей

Motor.ru

На объявление о продаже незнакомой россиянам модели, опубликованное одним из дилеров, обратила внимание «Российская газета». T-Cross – это самый компактный кроссовер немецкой марки на платформе MQB-A0, у которого исключительно передний привод, а под капотом 1,4-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Еще несколько лет назад ходили слухи, что T-Cross может добраться до российского рынка официально, однако в итоге автомобиль попал в страну по параллельному импорту.

В Россию привезли маленький кроссовер Volkswagen за 3,3 миллиона рублей
Фото: VolkswagenVolkswagen

Volkswagen T-Cross – компактная и относительно недорогая модель, построенная на базе Polo шестого поколения. У легковушки заимствовали большую часть элементов шасси, силовые агрегаты и детали интерьера. В одноклассниках у модели Hyundai Creta, Renault Captur, Peugeot 2008, Opel Crossland и Citroen C3 Aircross.

Помимо варианта за 3,3 миллиона рублей, на Auto.ru можно найти и новый T-Cross в наличии в Москве за 51,4 тысячи долларов. Цена привязана к курсу, так что актуальная на сегодняшний день стоимость автомобиля – 3 797 125 рублей. Такой T-Cross имеет светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, люк на крыше и отделку салона искусственной кожей.

Помимо T-Cross в России можно купить и другие модели Volkswagen, которые официально в нашу страну никогда не поставлялись. В их числе седан Volkswagen Magotan (китайский аналог Passat), электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, кросс-купе Tavendor китайского производства и электрический ID.6 в модификациях Crozz и X . Кроме того, в Россию прибыла большая партия седанов Volkswagen Bora из КНР.

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