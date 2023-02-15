В Россию привезли маленький кроссовер Volkswagen за 3,3 миллиона рублей

На объявление о продаже незнакомой россиянам модели, опубликованное одним из дилеров, обратила внимание «Российская газета». T-Cross – это самый компактный кроссовер немецкой марки на платформе MQB-A0, у которого исключительно передний привод, а под капотом 1,4-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Еще несколько лет назад ходили слухи, что T-Cross может добраться до российского рынка официально, однако в итоге автомобиль попал в страну по параллельному импорту.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Помимо варианта за 3,3 миллиона рублей, на Auto.ru можно найти и новый T-Cross в наличии в Москве за 51,4 тысячи долларов. Цена привязана к курсу, так что актуальная на сегодняшний день стоимость автомобиля – 3 797 125 рублей. Такой T-Cross имеет светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, люк на крыше и отделку салона искусственной кожей.