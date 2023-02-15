Стало известно, когда новая Lada Vesta получит 16-клапанный двигатель

На АвтоВАЗе подтвердили предположения о том, что Lada Vesta NG начнёт выпускаться с 8-клапанным двигателем 1,6 литра мощностью 90 л.с. В мае в линейке появятся версии с 16-клапанным мотором, пишет "Лада.онлайн" со ссылкой на пресс-службу завода.

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Вне зависимости от того, какой двигатель будет на "Весте" нового поколения, выбора трансмиссии в 2023 году не будет: седаны и универсалы будут выпускать только с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В 2024 году семейство модели может получить бесступенчатую автоматическую трансмиссию.

В начале прошлого года торжественный старт производства Lada Vesta NG был дан на "Лада Ижевск", но после введения санкций и возникших перебоев с поставками комплектующими АвтоВАЗ принял решение о переносе сборки на главный конвейер в Тольятти. Запустить Vesta NG в серийное производство планируют в начале марта, пока с конвейера сходят предсерийные образцы, объёмы их выпуска увеличиваются.