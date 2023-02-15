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36 минут назад

В России разрабатывают беспилотную летающую машину «Vезделёт»

Motor.ru

Первые тесты специалисты института проводят совместно с Фондом поддержки проектов НТИ на площадке собственного Технопарка. По словам разработчиков, опытная машина с функцией вертикального взлета и посадки будет готова уже летом. А осенью нынешнего года инженеры начнут летные испытания конвертоплана. Инновационный летательный аппарат сможет развивать скорость до ста километров в час на высоте до четырех километров.

В России разрабатывают беспилотную летающую машину «Vезделёт»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Российские инженеры разрабатывают «Vезделёт» для перевозки грузов массой до 50 килограммов. По словам генерального директора компании-производителя «М-Индастриз» Михаила Липатова, в настоящий момент специалисты отрабатывают систему автоматического управления, а также возможность взлёта и посадки в автономном режиме.

Отличительной особенностью «Vезделёта» станет повышенный уровень безопасности, который будет достигнут за счет изменяемой геометрии крыла при взлёте и посадке. За счет восьми электрических движителей конвертоплан сможет лететь на скорости сто километров в час не менее полутора часов при максимальной полезной нагрузке.

Семейство конвертопланов разрабатывают в качестве альтернативы самолетным беспилотникам. За счет возможности вертикального взлета и посадки таким аппаратам не нужны аэродромы. При этом в воздухе машины, благодаря поворотным движителям, не уступают классическим самолетам.

В начале февраля подразделение Geely провело первые летные испытания летающей машины AE200 X01. Специалисты наделили инновационный аэромобиль функционалом конвертоплана.

Автоновости,Geely,
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