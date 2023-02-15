Новые китайские машины в РФ в ближайшие три месяца, вероятно, незначительно взлетят в цене в связи с ослаблением курса рубля и постоянным удорожанием услуг логистики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

По словам директора по продажам новых автомобилей «Рольф» Максима Златокрыльца, наибольший рост стоимости китайских авто был зафиксирован весной прошлого года. Корейские и японские машины подорожали из-за их дефицита на рынке, а цены на китайские повысились из-за стремления производителей следовать тенденции и их желания нарастить прибыль.

Факт того, что на рынке действительно наблюдается такой тренд, подтвердили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Там подчеркнули, что многие фирмы подняли цены на некоторые модели на миллион рублей и более. Однако, как уточнили в ассоциации, после этого резкого скачка цен не было в связи с тем, что покупательская активность сократилась. При этом в РАД отметили, что компании не стали снижать цены.

Представитель ассоциации подчеркнул, что увеличение самой доли рынка наблюдается естественным образом, «так как, по сути, нет явной конкуренции, кроме отечественных брендов».

В «Автодоме» оценили повышение цен на китайские авто в 30-75%. При этом в компании не исключают роста еще на 10% в ближайшие месяцы. На динамику будет влиять ситуация с курсами валют и логистическими цепочками. Вместе с тем в фирме допускают сдерживание цен в связи с падением спроса на рынке.

О том, что сигналов для падения цен на китайские машины нет, сообщили в ГК «АвтоСпецЦентр». Там выразили уверенность в том, что доля китайского автопрома может возрасти до 40%.