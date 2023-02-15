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15 минут назад

Почти полмиллиона Nissan отзывают из-за травмоопасных эмблем на руле

Motor.ru

Приклеенный на рулевое колесо логотип может отсоединиться во время срабатывания подушки безопасности и буквально выстрелить в лицо водителю, выяснило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Посетить сервис придется владельцам Nissan Titan, Frontier, Xterra, Pathfinder и Armada 2008-2011 годов, а также Nissan Quest, выпущенных с 2008 по 2009 год.

Почти полмиллиона Nissan отзывают из-за травмоопасных эмблем на руле
Фото: NissanNissan

Опасный дефект обнаружился только на Nissan, подушки безопасности для которых японский производитель заказывал у шведской компании Autoliv. Как выяснилось, полимерная эмблема, приклеенная на крышку подушки безопасности на руле, может треснуть и отклеиться в случае аварии. Раскрывающийся эйрбег «выстрелит» детали эмблемы в салон, что может привести к травмам.

Регулятор отмечает, что владельцам неуказанных в списке моделей Nissan нечего опасаться, как и водителям старых Infiniti. Также проблема не затрагивает «Ниссаны», оборудованные печально известными подушками безопасности фирмы Takata, отзывы которых до сих пор продолжаются. На сегодняшний день их жертвами стали 24 человека.

Еще одна отзывная акция, затронувшая сотни тысяч автомобилей, была объявлена Nissan в прошлом году. В ремонт отправили более 322 тысяч американских Pathfinder 2013-2016 годов выпуска, у которых внезапно распахивался капот во время движения.

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