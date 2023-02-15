Почти полмиллиона Nissan отзывают из-за травмоопасных эмблем на руле

Приклеенный на рулевое колесо логотип может отсоединиться во время срабатывания подушки безопасности и буквально выстрелить в лицо водителю, выяснило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Посетить сервис придется владельцам Nissan Titan, Frontier, Xterra, Pathfinder и Armada 2008-2011 годов, а также Nissan Quest, выпущенных с 2008 по 2009 год.

Фото: Nissan Nissan

Опасный дефект обнаружился только на Nissan, подушки безопасности для которых японский производитель заказывал у шведской компании Autoliv. Как выяснилось, полимерная эмблема, приклеенная на крышку подушки безопасности на руле, может треснуть и отклеиться в случае аварии. Раскрывающийся эйрбег «выстрелит» детали эмблемы в салон, что может привести к травмам.

Регулятор отмечает, что владельцам неуказанных в списке моделей Nissan нечего опасаться, как и водителям старых Infiniti. Также проблема не затрагивает «Ниссаны», оборудованные печально известными подушками безопасности фирмы Takata, отзывы которых до сих пор продолжаются. На сегодняшний день их жертвами стали 24 человека.