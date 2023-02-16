В России подорожают новые китайские автомобили

Небольшое повышение цен на новые китайские авто ожидается на российском рынке в ближайшем квартале, пишут «РИА Новости». Причина связана с ослаблением курса рубля и подорожанием логистических услуг.

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Максимальный рост цен на китайские машины, по словам директора по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Максима Златокрыльца, был зафиксирован весной 2022 года. Воспользовавшись недостатком «корейцев» и «японцев» на российском рынке, китайские производители взвинтили ценники и тем самым увеличили свою прибыль.

Эту же информацию подтвердила ассоциация «Российских автодилеров». Большинство производителей, по информации РОАД, повысили стоимость ряда моделей на 1 млн рублей и выше. После скачка цен покупательский спрос снизился, но компании оставили цены.

По оценке специалистов «Автодома», китайские авто подорожают на 30-75%, а в ближайшие месяцы цены поднимутся еще на 10%. Окончательная динамика будет зависеть от курса валют и логистики, но специалисты ожидают сдерживания цен из-за падения спроса.