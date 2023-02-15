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В Сочи из-за сильного снегопада образовались огромные пробки

В Сочи из-за сильного снегопада на дорогах образовались огромные пробки. Как сообщает газета «Известия», автолюбители часами стоят на месте.

В Сочи из-за сильного снегопада образовались огромные пробки
© РИА Новости

Отмечается, что инспекторы ДПС также перекрывают отдельные участки улиц в целях безопасности дорожного движения.

Напомним, что на побережье и в горах Сочи всю минувшую ночь бушевал шторм со снегом. Основной снегопад пришелся на Лазаревский район, где за несколько часов выпало 40 мм осадков. На федеральной трассе за ночь рухнуло более 30 деревьев, их оперативно убирали дорожные службы. Бушевать стихия продолжит до конца 15 февраля.

Отмечается, что непогода стала причиной нарушений в работе линий электропередачи в Солохаульском и Кировском сельских округах. Дерево также повредило газопровод в районе Головинки. Сотрудники ГИБДД регулировали движение на посту Магри, а трасса в сторону Туапсе перекрыта из-за ухудшения погодных условий на Агойском перевале.

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