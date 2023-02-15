Как сообщает Car and Driver, причиной стала возможная неисправность батареи – в настоящее время автопроизводитель проводит расследование, так что не готов озвучить сроки возобновления продаж модели. В Ford подчеркнули, что им неизвестно ни об одном инциденте, связанным с потенциальным дефектом. Motor Authority в свою очередь выяснил, что те пикапы, которые уже отгрузили дилерам, будут переданы клиентам в установленные сроки.

Конвейер и отгрузки F-150 Lightning остановили еще в начале прошлой недели, однако официально это подтвердили только сейчас. После того, как о случившемся сообщил Motor Authority, акции Ford упали на 1 процент. В настоящее время компания изучает возможную проблему с аккумулятором: если она подтвердится, то, вероятно, придется отозвать уже проданные пикапы.

CNBC отмечает, что за ситуацией следят инвесторы. Дело в том, что F-150 Lightning – первый электрический пикап Ford и знаковая модель для марки. А проблемы с батареями – распространенное и довольно опасное явление, так как может грозить возгоранием.

Так, например, два года назад General Motors пришлось отозвать все проданные c 2017 по 2019 год электромобили Chevrolet Bolt из-за внезапно загорающихся аккумуляторов. С такой проблемой столкнулись как минимум пятеро владельцев: они сообщили, что их электрокары неожиданно загорались при полной или почти полной зарядке. Два человека пострадали, отравившись угарным газом.