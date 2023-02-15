Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
55 минут назад

Ford остановил производство и поставки электрического пикапа

Motor.ru

Как сообщает Car and Driver, причиной стала возможная неисправность батареи – в настоящее время автопроизводитель проводит расследование, так что не готов озвучить сроки возобновления продаж модели. В Ford подчеркнули, что им неизвестно ни об одном инциденте, связанным с потенциальным дефектом. Motor Authority в свою очередь выяснил, что те пикапы, которые уже отгрузили дилерам, будут переданы клиентам в установленные сроки.

Конвейер и отгрузки F-150 Lightning остановили еще в начале прошлой недели, однако официально это подтвердили только сейчас. После того, как о случившемся сообщил Motor Authority, акции Ford упали на 1 процент. В настоящее время компания изучает возможную проблему с аккумулятором: если она подтвердится, то, вероятно, придется отозвать уже проданные пикапы.

CNBC отмечает, что за ситуацией следят инвесторы. Дело в том, что F-150 Lightning – первый электрический пикап Ford и знаковая модель для марки. А проблемы с батареями – распространенное и довольно опасное явление, так как может грозить возгоранием.

Так, например, два года назад General Motors пришлось отозвать все проданные c 2017 по 2019 год электромобили Chevrolet Bolt из-за внезапно загорающихся аккумуляторов. С такой проблемой столкнулись как минимум пятеро владельцев: они сообщили, что их электрокары неожиданно загорались при полной или почти полной зарядке. Два человека пострадали, отравившись угарным газом.

Китайские автомобили в России станут дороже

Согласно экспертизе Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) и Министерства транспорта США подобная статистика более чем в 10 раз превышает средний показатель возгораний среди автомобилей с ДВС.

Автоновости,Видео,Chevrolet,Ford,General Motors,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители