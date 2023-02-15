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34 минуты назад

Столичным чиновникам предложили пересесть на автомобили Москвич

За рулем

По мнению инициаторов, сейчас самое время обновить автопарк.

Столичным чиновникам предложили пересесть на автомобили Москвич
Фото: t.me/ZavodMoskvicht.me/ZavodMoskvich

Автопарк мэрии Москвы в ближайшем будущем может быть обновлен за счет замены иномарок отечественными автомобилями, в первую очередь кроссоверами Москвич 3.

С такой инициативой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Не исключено, что проект обращения будет рассмотрен уже 15 февраля.

Как отметил Сергей Митрохин, «как москвич, он гордится тем, что его родной город возвращает себе общероссийское лидерство в сфере индустриального развития», но успех нуждается в закреплении, а «возрожденная автомобильная отрасль Москвы — во всемерной государственной поддержке».

Депутат рассчитывает в данном вопросе на поддержку представителей большинства партий, отмечая, что «все они говорят о поддержке отечественного производителя и об отказе от иностранной продукции в условиях санкций».

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что три тысячи автомобилей Москвич отправятся в различные регионы России для пополнения парков такси и каршеринга.

Автоновости,Сергей Митрохин,Сергей Собянин,Мосгордума,
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