GM не будет выпускать конкурента Ford Bronco

По данным источника, General Motors не планирует принимать участие в битве с Ford.

Фото: Ford Ford

Как сообщает SPEEDME.RU, на рынке внедорожников произвел революцию Ford Bronco. Не все автопроизводители хотят отвечать компании напрямую. Однако компания GM не отрицает возможность выпуска полноприводного внедорожника.

По данным источника, General Motors не планирует принимать участие в битве с Ford. Несмотря на это, компания не остановит выпуск новых внедорожников. Президент GM отметил, что компания делает акцент на электромобилях и старается не вкладывать большие инвестиции в сферу внедорожников, где уже есть сильные модели.