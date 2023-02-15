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1 час назад

GM не будет выпускать конкурента Ford Bronco

Моя Москва.онлайн

По данным источника, General Motors не планирует принимать участие в битве с Ford.

GM не будет выпускать конкурента Ford Bronco
Фото: Ford Ford

Как сообщает SPEEDME.RU, на рынке внедорожников произвел революцию Ford Bronco. Не все автопроизводители хотят отвечать компании напрямую. Однако компания GM не отрицает возможность выпуска полноприводного внедорожника.

По данным источника, General Motors не планирует принимать участие в битве с Ford. Несмотря на это, компания не остановит выпуск новых внедорожников. Президент GM отметил, что компания делает акцент на электромобилях и старается не вкладывать большие инвестиции в сферу внедорожников, где уже есть сильные модели.

В последнее время в Сети все больше появляется информации о возможном запуске General Motors электрического 4x4 со значком Hummer.

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