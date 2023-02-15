Volkswagen показал первые фотографии обновленного Touareg

Он дебютирует летом 2023 года и получит ряд интересных нововведений. Среди них — перекалиброванная подвеска, датчик нагрузки на крышу, данные с которого учитываются системой стабилизации, и фары IQ.LIGHT HD с 19 200 микро-LED в каждой.

По словам Volkswagen, обновленный Touareg построен на шасси следующего поколения. Скорее всего, речь идет о «тележке» MLB Evo, как у предшественника, только в более продвинутом её исполнении. Так, на кроссовере появится датчик, измеряющий нагрузку на крышу. Он объединен в сеть с ассистирующей электроникой, что позволяет менять, к примеру, порог срабатывания и степень вмешательства системы стабилизации с боксом и без него.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Вдобавок изменятся настройки подвесок: и пассивной со стальными пружинами, и опциональной пневматической с двухкамерными баллонами. Кроме того, на «Туареге» появятся матричные фары IQ.LIGHT HD с 19 200 микро-LED в каждой, которые умеют проецировать на дорогу «интерактивный световой ковер». Всё это очень похоже на оптику рестайлингового Cayenne, обученную выделять безопасную траекторию движения на магистралях.