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32 минуты назад

Volkswagen показал первые фотографии обновленного Touareg

Motor.ru

Он дебютирует летом 2023 года и получит ряд интересных нововведений. Среди них — перекалиброванная подвеска, датчик нагрузки на крышу, данные с которого учитываются системой стабилизации, и фары IQ.LIGHT HD с 19 200 микро-LED в каждой.

По словам Volkswagen, обновленный Touareg построен на шасси следующего поколения. Скорее всего, речь идет о «тележке» MLB Evo, как у предшественника, только в более продвинутом её исполнении. Так, на кроссовере появится датчик, измеряющий нагрузку на крышу. Он объединен в сеть с ассистирующей электроникой, что позволяет менять, к примеру, порог срабатывания и степень вмешательства системы стабилизации с боксом и без него.

Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen

Вдобавок изменятся настройки подвесок: и пассивной со стальными пружинами, и опциональной пневматической с двухкамерными баллонами. Кроме того, на «Туареге» появятся матричные фары IQ.LIGHT HD с 19 200 микро-LED в каждой, которые умеют проецировать на дорогу «интерактивный световой ковер». Всё это очень похоже на оптику рестайлингового Cayenne, обученную выделять безопасную траекторию движения на магистралях.

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Другие интересные детали: задний логотип с подсветкой (с января такие штуки разрешено использовать и в Европе), цифровой кокпит Innovision с 15-дюймовым дисплеем, высокоточными картами и улучшенным голосовым управлением, а также более мягкие материалы отделки передней панели и центрального подлокотника. Об изменениях в гамме двигателей пока ничего не известно. Но гибрид Touareg R eHybrid останется флагманом семейства. Мировая премьера обновленного кроссовера запланирована на лето.

Автоновости,Видео,Volkswagen,
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