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44 минуты назад

Volkswagen подразнил автолюбителей загадочной новинкой

За рулем

Тизеры обычно и так мало что показывают, но в этот раз VW довел мастерство до совершенства.

Volkswagen подразнил автолюбителей загадочной новинкой
Фото: За рулемЗа рулем

Поскольку Volkswagen опубликовал короткий ролик в запрещенной сети, просто перескажем, что на нем, да и на самом деле, не увидев, вы мало что потеряете.

Видео начинается с просьбы включить звук. На самих кадрах мелькают колеса модели и нижняя часть закамуфлированного кузова. Судя по высоте шасси, это кроссовер. Спереди находится типичная для VW световая полоса, соединяющая фары друг с другом.

На картине почти ничего не видно, только слышно, что автомобиль едет по снегу и льду. Даже может показаться, что слышен звук двигателя внутреннего сгорания, но полной уверенности нет.

Теперь автоэксперты ломают голову — что это, обновленный Touareg или все-таки Tiguan?

Ясно одно: производитель достиг нужного эффекта — все заинтригованы.

Видео сопровождается подписью: «Вскоре…! Следите за обновлениями!»

Известно, что новое семейство Volkswagen Touareg будет официально представлено в начале мая.

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