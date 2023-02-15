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28 минут назад

Седан Kaiyi E5 за 1 млн рублей выйдет на российский рынок в марте 2023 года

Южный автомобиль

Продажи китайских седанов Kaiyi E5, которые собирает завод «Автотор» в Калининграде, начнутся в марте 2023 года. Об этом заявил официальный представитель бренда Kaiyi в России Дмитрий Иванов в рамках форума автобизнеса «ForAuto — 2023. Итоги и прогнозы рынка». Ожидаемая стоимость составит в районе 1 млн рублей.

Седан Kaiyi E5 за 1 млн рублей выйдет на рынок РФ в марте 2023 года
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По словам Дмитрия Иванова, открытие дилерской сети запланировано на март. Сейчас ведется прием и обработка заявок. В первую очередь заявки принимаются от партнеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Во вторую очередь попадут города-миллионики, а потом уже все остальные.

Южный автомобиль

Как ранее сообщал «Южный автомобиль», производство китайского седана Kaiyi E5 стартовало на заводе «Автотор» в Калининграде 30 января. Автомобиль оснащается одним единственным мотором рабочим объемом 1,5 литра, который выдает 156 лошадиных сил мощности и 230 Нм крутящего момента. В паре сним работает механическая коробка передач или вариатор. Официальные цены на седан пока не объявлены. Ранее старший вице-президент «Автотора» Евгений Петухов заявлял, что с учетом различных программ поддержки и стимулирования спроса стоимость Kaiyi E5 может быть в районе 1 млн рублей.

Автоновости,Евгений Петухов,Дмитрий Иванов,
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