Седан Kaiyi E5 за 1 млн рублей выйдет на рынок РФ в марте 2023 года

Продажи китайских седанов Kaiyi E5, которые собирает завод «Автотор» в Калининграде, начнутся в марте 2023 года. Об этом заявил официальный представитель бренда Kaiyi в России Дмитрий Иванов в рамках форума автобизнеса «ForAuto — 2023. Итоги и прогнозы рынка». Ожидаемая стоимость составит в районе 1 млн рублей.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

По словам Дмитрия Иванова, открытие дилерской сети запланировано на март. Сейчас ведется прием и обработка заявок. В первую очередь заявки принимаются от партнеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Во вторую очередь попадут города-миллионики, а потом уже все остальные.

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