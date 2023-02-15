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21 минуту назад

Дрифтером, который сбил инспекторов ДПС в Екатеринбурге, оказался 15-летний подросток

Газета.Ru

Дрифтером на седане ВАЗ-2101, который сбил сотрудников ДПС в Екатеринбурге, оказался 15-летний подросток. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых.

Сбивший инспекторов ДПС дрифтер оказался 15-летним подростком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По предварительным данным, автомобилем управлял 15-летний подросток, в силу своего возраста, разумеется, без водительского удостоверения. Он вместе с другом купил транспортное средство с целью улучшить его состояние и перепродать подороже», — сказал Валерий Горелых.

Инцидент произошел вечером 14 февраля. Дрифтер на ВАЗ-2101 пытался скрыться от патруля ДПС. Однако совершил наезд на двух инспекторов дорожно-постовой службы.

На место ДТП приезжала скорая помощь, госпитализация сотрудникам ГИБДД не понадобилась.

Автоновости,Валерий Горелых,ГИБДД,
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