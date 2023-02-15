Сбивший инспекторов ДПС дрифтер оказался 15-летним подростком

Дрифтером на седане ВАЗ-2101, который сбил сотрудников ДПС в Екатеринбурге, оказался 15-летний подросток. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых.

«По предварительным данным, автомобилем управлял 15-летний подросток, в силу своего возраста, разумеется, без водительского удостоверения. Он вместе с другом купил транспортное средство с целью улучшить его состояние и перепродать подороже», — сказал Валерий Горелых.

Инцидент произошел вечером 14 февраля. Дрифтер на ВАЗ-2101 пытался скрыться от патруля ДПС. Однако совершил наезд на двух инспекторов дорожно-постовой службы.