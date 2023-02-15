Рассекречен новый кроссовер марки Evolute

Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото нового кроссовера Evolute i-SKY, а также рассказал подробности об этом автомобиле.

Фото: www.китайские-автомобили.рф www.китайские-автомобили.рф

Итак, Evolute i-SKY - это Dongfeng Forthing Thunder. Напомним, что все российские Evolute (i-Pro, i-Jet, i-Van и i-Joy) являются локализованными моделями компании Dongfeng.

Презентация новинки состоялась перед самым Новым годом на выставке в Гуанчжоу. Автомобиль позиционируется как чисто электрический среднеразмерный кроссовер. Его габариты составляют: 4600 х 1860 х 1680 мм при колесной базе 2715 мм.

Вне зависимости от конфигурации, Dongfeng Forthing Thunder оснащен единственным электромотором, размещённым на передней оси. Мощность двигателя составляет 204 л.с. при 340 Нм крутящего момента. Такой силовой агрегат способен разогнать кроссовер с 0 до 100 км/ч за 7,9 секунды. При этом электрокар сможет предложить два варианта аккумулятора. В зависимости от ёмкости батарейного блока на 57,8 или 85,9 кВт ч Forthing Thunder сможет проезжать 430 или 630 км пути соответственно (по методике CLTC).

Портал отмечает, что параметры Evolute i-SKY наверняка могут отличаться от китайских. Ориентировочная стоимость модели в КНР ожидается в диапазоне от 130 до 200 тысяч юаней (1,36-2,09 млн рублей).