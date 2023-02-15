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54 минуты назад

Рассекречен новый кроссовер марки Evolute

Российская Газета

Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото нового кроссовера Evolute i-SKY, а также рассказал подробности об этом автомобиле.

Рассекречен новый кроссовер марки Evolute
Фото: www.китайские-автомобили.рфwww.китайские-автомобили.рф

Итак, Evolute i-SKY - это Dongfeng Forthing Thunder. Напомним, что все российские Evolute (i-Pro, i-Jet, i-Van и i-Joy) являются локализованными моделями компании Dongfeng.

Презентация новинки состоялась перед самым Новым годом на выставке в Гуанчжоу. Автомобиль позиционируется как чисто электрический среднеразмерный кроссовер. Его габариты составляют: 4600 х 1860 х 1680 мм при колесной базе 2715 мм.

Вне зависимости от конфигурации, Dongfeng Forthing Thunder оснащен единственным электромотором, размещённым на передней оси. Мощность двигателя составляет 204 л.с. при 340 Нм крутящего момента. Такой силовой агрегат способен разогнать кроссовер с 0 до 100 км/ч за 7,9 секунды. При этом электрокар сможет предложить два варианта аккумулятора. В зависимости от ёмкости батарейного блока на 57,8 или 85,9 кВт ч Forthing Thunder сможет проезжать 430 или 630 км пути соответственно (по методике CLTC).

Портал отмечает, что параметры Evolute i-SKY наверняка могут отличаться от китайских. Ориентировочная стоимость модели в КНР ожидается в диапазоне от 130 до 200 тысяч юаней (1,36-2,09 млн рублей).

Ранее сообщалось, что всего в 2023 году "Моторинвест" в Липецкой области (именно там собирают модели Evolute) планирует выпустить более шести тысяч электрокаров, объём реализации - "от шести тысяч машин". В 2024 году объёмы увеличатся вдвое, в 2025 году они составят уже от 15 до 18 тысяч авто, а через пять-лет - 20-25 тысяч.

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