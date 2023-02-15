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31 минуту назад

Раскрыта дата начала серийного производства новой Lada Vesta

Motor.ruиещё 1

АвтоВАЗ запустит серийное производство Lada Vesta нового поколения 3 марта. Об этом пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте», ссылаясь на инсайдеров. По их словам, в этот день тольяттинский завод посетит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который наградит работников, поспособствовавших возвращению флагмана на конвейер. Озвучен и план на март: за месяц с линии должно сойти 168 экземпляров Vesta NG.

Известна дата начала серийного производства новой Lada Vesta
Фото: LadaLada

Об этом пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте», ссылаясь на инсайдеров. По их словам, в этот день тольяттинский завод посетит министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который наградит работников, поспособствовавших возвращению флагмана на конвейер. Озвучен и план на март: за месяц с линии должно сойти 168 экземпляров Vesta NG.

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АвтоВАЗ ранее официально сообщал о плане возобновить серийную сборку Lada Vesta в марте. Более точную дату он пока не называет и не подтверждает информацию, раскрытую инсайдерами.

Предсерийное производство Lada Vesta NG (new generation или «новое поколение») запустили в Тольятти на прошлой неделе. С понедельника, 13 февраля объемы выросли, если верить близким к заводу источникам: на линии находились порядка 40 кузовов седанов и универсалов. Все автомобили выпускают в минимальной комплектации.

Оборудованы они безальтернативным восьмиклапанным мотором ВАЗ-11182 1.6 мощностью 90 лошадиных сил. АвтоВАЗ пообещал, что в мае на «Весту» вернется 16-клапанный мотор, а вот автоматической коробки передач в нынешнем году ждать не стоит: по словам главы автогиганта Максима Соколова, в первое время модель будет комплектоваться исключительно «механикой». Также известно, что некоторыми деталями с флагманом «поделится» бюджетная Granta.

Между тем АвтоВАЗ патентует новые комплектующие. В базе Роспатента обнаружились изображения новой приборной панели для Lada, не похожей на показанные ранее. Судя по тому, что Vesta — единственная «Лада», которой на сегодняшний день положена виртуальная панель приборов, запатентованной устройство может достаться ее топ-версии.

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