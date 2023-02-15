Самый быстрый автомобиль в мире

Человечество всегда стремится превзойти предшествующие поколения. Вот и конструкторы американской компании SSC North America поставили цель создать самый быстрый серийный автомобиль в мире. В результате многолетних разработок на свет появился гиперкар SSC Tuatara. 10 октября 2020 года на 11-километровом участке шоссе State Route 160 в штате Невада пилоту-испытателю Оливеру Уэббу удалось разогнать автомобиль до сумасшедших 532,93 км/ч. Правда, в зачет пошла сумма двух заездов, которая составила 508,73 км/ч. Таким образом, SSC Tuatara стала самым быстрым автомобилем в истории.

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Уникальный гиперкар оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1350 л. с. при работе на обычном бензине и 1774 л. с. на гоночном топливе Е85. Чтобы развивать рекордные скорости SSC Tuatara оборудуется 7-ступенчатой коробкой передач, углерод-керамическими тормозными дисками, контролем тяги и системой ABS. Автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Стоимость первого серийного SSC Tuatara составила 1,9 миллиона долларов.