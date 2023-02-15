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1 час назад

Toyota и Suzuki совместными усилиями разработают заднеприводный спорткар

Motor.ru

Как сообщает портал Best Car Web, проект носит кодовое название Midship Sports. По инсайдерской информации, спорткар получит турбомотор объемом 1,0 литра мощностью около 120 лошадиных сил с электрическим довеском и будет относительно доступным. Разработкой силового агрегата займется Suzuki, Toyota со своей стороны поделится наработками, реализованными в Yaris текущего поколения, а еще одному участнику проекта, Daihatsu, могут поручить дизайн.

Toyota и Suzuki вместе разработают заднеприводный спорткар
Фото: Неофициальный рендер© Bestcarweb.jpНеофициальный рендер© Bestcarweb.jp

Best Car Web публикует неофициальный рендер будущего спорткара: за основу художник явно взял концепт Toyota Sports EV, дебютировавший в декабре 2021 года. При этом само издание упоминает также Daihatsu Copen и Toyota S-FR 2015 года, в которых дизайнеры Daihatsu могут черпать вдохновение.

Toyota Sport EV

Двухдверка будет среднемоторной, коробки передач – шестиступенчатая «механика» или автомат, а привод задний. Салон будет рассчитан на двух человек, а снаряженная масса автомобиля составит около одной тонны (примерно как базовая Mazda MX-5 с 1,5-литровым мотором). При этом будущий спорткар превзойдет Miata по габаритам: в длину он будет достигать 4,2 метра, а колесная база составит 2,55 метра.

Названы и предварительные цены: от 2,2 миллиона до 2,8 миллиона иен в зависимости от уровня оснащения (1,2-1,5 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

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