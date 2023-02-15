Названы самые частые ошибки при проезде «лежачих полицейских»

Автоэксперты назвали самые частые ошибки при проезде «лежачих полицейских». Как сообщает NJcar, они могут привести к блокировке колес, поломке деталей и столкновению с другими автомобилями.

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В первую очередь специалисты обратили внимание на случаи, когда водителям из-за осадков не всегда видно разметку и предупреждающие знаки. В таком случае автомобилистам приходится резко тормозить и заезжать на неровность с заблокированными колесами, что плохо сказывается на передней подвеске из-за смещения веса автомобиля вперед.

Также часто автолюбители проезжают «лежачих полицейских» на слишком большой скорости. В результате колеса сильнее ударяются о поверхность и передают больше энергии сайлент-блокам и рычагам, которые могут выйти из строя.

Еще одна ошибка — проезд неровности по диагонали. Такой способ помогает снизить нагрузку на подвеску, однако водитель может потерять управление.

Четвертая ошибка касается проезда неровности одной стороной автомобиля с заездом на обочину. В этом случае основная нагрузка приходится на один бок машины, из-за чего подвеска там начнет быстрее изнашиваться.