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1 час назад

В российских автосалонах заканчиваются новые УАЗы

Motor.ru

Как выяснил портал Quto, опросивший представителей автосалонов, во многих городах России тают запасы моделей семейства СГР (УАЗ «Буханка»), а также «Патриотов» и «Пикапов». Покупателям предлагают оформить предзаказ или дождаться отгрузки новых партий автомобилей. При этом в УАЗе информацию о дефиците опровергают, но отмечают, что ситуация разнится от дилера к дилеру.

В российских автосалонах ощущается дефицит «живых» УАЗов
Фото: Motor.ruMotor.ru

По данным от дилеров, нехватка новых автомобилей УАЗа ощущается в нескольких городах России. О намечающемся дефиците сообщалось и ранее: в начале февраля продавцы отмечали, что новых поставок не будет до весны, а оставшиеся штучные экземпляры продавали с наценками, которые доходили до 200 тысяч рублей.

Представители Ульяновского автозавода заверяют, что дефицита УАЗов на рынке нет. После новогодних каникул производитель вернулся к ритмичному производству, и автомобили отгружаются в дилерские центры согласно плану. Однако у разных продавцов может быть в наличии разное количество машин, «как и в случае с любым другим брендом», отметили в пресс-службе.

Ассортимент «живых» автомобилей УАЗ рекомендует проверять онлайн. Согласно сайту, в некоторых городах машин действительно немного: так, в Нижнем Новгороде имеется только один «Патриот», а во Владимире и Иваново автомобилей нет. При этом в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону в наличии имеются десятки внедорожников.

Между тем УАЗ намерен наращивать объемы производства и уровень локализации. По плану нового главы завода Алексея Спирина, в течение 2023 года будет увеличен выпуск «всех автомобилей УАЗ». Конкретных цифр он, однако, не привел. Помимо этого, в 2023 либо 2024 году на УАЗы хотят вернуть гидроагрегат управления АБС с системой курсовой устойчивости и подушки безопасности.

Автоновости,УАЗ,Алексей Спирин,
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