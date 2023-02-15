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1 час назад

Петербуржцу пришлось судиться за 230 тыс. рублей, отданные за "красивый" номер

Газета.Ru

Житель Санкт-Петербурга через суд взыскал 230 тыс. рублей, которые ранее передал другому гражданину, пообещавшему ему оформить «красивый» автомобильный номер с цифрами 777 и буквами, выбранными заказчиком. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Петербуржцу пришлось судиться за 230 тыс. рублей, отданные за "красивый" номер
Фото: «Россия 1»«Россия 1»

«Павел рассказал, что 01.07.2020 Владимир пообещал ему оказать услугу в срок до 01.08.2020, если не выйдет - вернуть деньги. Услуга оказана не была, Павел обратился к Владимиру с претензией. Деньги ответчик не вернул», — отмечается в сообщении.

В суде истец предъявил расписку, согласно которой ответчик обязался приобрести для него в месячный срок регистрационный знак на автомобиль с цифрами 777 и указанными истцом буквами, либо вернуть деньги. Ни того, ни другого не произошло.

В общей сложности суд взыскал с ответчика более 245 тыс. рублей, включая расходы на госпошлину и проценты за пользование чужими деньгами.

Ранее стало известно, что в Израиле полиция задержала местного жителя, который начал выдавать номерные знаки и официальные документы выдуманного им королевства.

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