В Московском регионе произошел сбой на заправках «Татнефти»

В Москве и Московской области АЗС «Татнефти» второй день не принимают банковские и топливные карты. Кроме того, невозможно заправиться с помощью приложений, таких как «Яндекс.Заправки». Эту информацию Business FM подтвердили на горячей линии компании:
«Данная ситуация у нас обусловлена тем, что произошел технический сбой и ведутся работы по устранению. [Сколько времени это займет], даже ориентировочно пока, к сожалению, неизвестно».
При этом, если нет другой возможности оплатить топливо, кроме топливной карты, выход есть. Нужно позвонить в кол-центр «Татнефти» и объяснить ситуацию. Там подскажут ближайшую заправку другой компании, где топливную карту примут.
К примеру, когда сотрудники радиостанции позвонили туда и назвали адрес одной из АЗС «Татнефти» недалеко от МКАД, в кол-центре предложили отправиться на заправку «Газпромнефти», которая находится примерно в километре. Такой сбой особо неприятен для корпоративных клиентов «Татнефти», говорит автоэксперт Артем Бобцов.
Артем Бобцов автоэксперт «В структуре потребления топлива компании дают примерно 25%. Соответственно, если предположить, что все организации не смогли оплачивать топливными картами... На самом деле, все выкручиваются как могут: кто-то водителю деньги на карту переводит, кто-то наличными оплачивает. Можно предположить, что, наверное, 15-20% выручки компания может потерять. Но гораздо хуже другое — недостатка в заправочных станциях нет, у всех есть карточные программы. Соответственно, если сбой продолжится, то все клиенты переориентируются на другие сети АЗС, это совсем не сложно. Ситуация может быть неприятна для крупных логистических компаний, которые, например, работают только по картам «Татнефти» и заправляются только на заправках «Татнефти». То есть когда в организации три-пять, даже десять автомобилей, можно, как я сказал, в ручном режиме эти проблемы решить — чтобы водители оплачивали переводами либо наличными. Но если в компании сотни автомобилей, то это уже становится серьезной проблемой. Такие компании в такой ситуации, в общем, жаль, наверное, все эти клиенты задумаются о том, что нужно иметь как минимум топливные карты двух сетей АЗС».
В Москве и в Московской области заправок «Татнефти» не так много — чуть больше 70.