В Московском регионе произошел сбой на заправках «Татнефти»

Артем Бобцов автоэксперт «В структуре потребления топлива компании дают примерно 25%. Соответственно, если предположить, что все организации не смогли оплачивать топливными картами... На самом деле, все выкручиваются как могут: кто-то водителю деньги на карту переводит, кто-то наличными оплачивает. Можно предположить, что, наверное, 15-20% выручки компания может потерять. Но гораздо хуже другое — недостатка в заправочных станциях нет, у всех есть карточные программы. Соответственно, если сбой продолжится, то все клиенты переориентируются на другие сети АЗС, это совсем не сложно. Ситуация может быть неприятна для крупных логистических компаний, которые, например, работают только по картам «Татнефти» и заправляются только на заправках «Татнефти». То есть когда в организации три-пять, даже десять автомобилей, можно, как я сказал, в ручном режиме эти проблемы решить — чтобы водители оплачивали переводами либо наличными. Но если в компании сотни автомобилей, то это уже становится серьезной проблемой. Такие компании в такой ситуации, в общем, жаль, наверное, все эти клиенты задумаются о том, что нужно иметь как минимум топливные карты двух сетей АЗС».