Volkswagen опубликовал первые фото обновленного кроссовера Touareg

Немецкая компания Volkswagen закончила тесты обновленного кроссовера Touareg в Лапландии. Об этом сообщает пресс-служба бренда. При этом в фирме поделились некоторыми подробностями о новинке.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Так, автомобиль получит новые яркие матричные фары, которые будут соединены между собой светодиодной полосой. Сзади появится светящийся логотип немецкого бренда. Представители марки отметили, что с января 2023 года шильдик Volkswagen, подсвеченный красным цветом, разрешен в Европе. Раньше машины со светящимся логотипом можно было продавать только на рынках США и Китая.

Салон обновленного Touareg будет отделан более качественными материалами. В салоне установлена мультимедийная система с 15-дюймовым экраном и улучшенной системой распознавания голосовых команд.

Премьера обновленного Volkswagen Touareg состоится летом 2023 года.