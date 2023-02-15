Volkswagen опубликовал первые фото обновленного кроссовера Touareg

Немецкая компания Volkswagen закончила тесты обновленного кроссовера Touareg в Лапландии. Об этом сообщает пресс-служба бренда. При этом в фирме поделились некоторыми подробностями о новинке.
Так, автомобиль получит новые яркие матричные фары, которые будут соединены между собой светодиодной полосой. Сзади появится светящийся логотип немецкого бренда. Представители марки отметили, что с января 2023 года шильдик Volkswagen, подсвеченный красным цветом, разрешен в Европе. Раньше машины со светящимся логотипом можно было продавать только на рынках США и Китая.
Салон обновленного Touareg будет отделан более качественными материалами. В салоне установлена мультимедийная система с 15-дюймовым экраном и улучшенной системой распознавания голосовых команд.
Премьера обновленного Volkswagen Touareg состоится летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что дилеры УАЗа в разных регионах России столкнулись с нехваткой автомобилей, доступных для реализации — включая грузовики и пассажирские модели линейки СГР, а также внедорожники «Патриот».