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57 минут назад

Минтранс захотел вернуть контроль средней скорости

Елена Прошина

В Минтрансе России выступили с инициативой вернуть штрафы за несоблюдение средней скорости на дорогах. Об этом сообщает Autonews.ru.

Минтранс захотел вернуть контроль средней скорости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое предложение поступило во время круглого стола в Госдуме. При этом замдиректора департамента дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов заявил, что этот вопрос «перезрел», потому что министерство регулярно поднимает эту тему для обсуждения.

«Поскольку цифры по совершению ДТП пугающие и единственный доступный метод на федеральных трассах – это установка автоматических дорожных камер. К этому вопросу нужно возвращаться и решать его», – сказал он.

Козлов также добавил, что считает другие способы предотвращения ДТП на российских дорогах «исчерпанными».

Эту идею поддержали в Минтрансе Московской области – статистика ведомства показала, что контроль средней скорости действительно оказал положительное влияние на аварийность в регионе. По информации столичного Минтранса, число ДТП на дорогах Подмосковья сократилось на 45%, после фиксации средней скорости на некоторых дорогах с 2019 по 2021 год.

Такую практику предложили повторить на вылетных магистралях и тех дорогах, которые проходят через населенные пункты и поблизости от социальных объектов. К этой идее присоединились и эксперты Высшей школы экономики. Ведущий эксперт факультета городского и регионального развития Константин Трофименко добавил, что подобная мера показывает себя лучше, чем обычные камеры, отслеживающие «мгновенную» скорость.

«Количество погибших на участках контроля средней скорости в летний период снижается в 4,5 раза по сравнению с аналогичной сетью дорог, не оборудованной такими средствами, а количество столкновений сокращается в 13 раз. Кроме того, такой контроль влияет на манеру вождения автомобилистов – она становится более равномерной и безопасной, а фактов опасного вождения становится меньше», – отметил Трофименко.

Ранее стало известно, что дорожные спасатели Москвы совершили 900 выездов для помощи пострадавшим в ДТП за 2022 год.

Автоновости,Антон Козлов,Константин Трофименко,Минтранс РФ,ВШЭ,Госдума,
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