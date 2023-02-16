АБС может вновь стать обязательной для новых машин в России

Автопроизводителей в России могут обязать устанавливать АБС уже в этом году. Это выяснила «Газета.Ru», изучив доработанный пакет изменений «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Согласно ему, с 1 ноября нынешнего года специальным постановлением правительства вернется требование к оснащению автомобилей антиблокировочной системой. Также будет повышен минимальный экокласс двигателя.

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Помимо обязательной установки АБС, пакетом изменений техрегламента планируется повысить минимальный разрешенный экологический класс двигателей, которыми оснащаются новые автомобили в России. Сейчас допускается комплектация машин моторами низшего экокласса «Евро-0», изменения же подразумевают повышение до «Евро-2».

В целом же упрощенные требования к автопрому остаются в силе. Ожидается, что они будут продлены до февраля 2024 года. Сейчас они действуют до начала лета 2023-го: правительство продлило нормы в начале февраля. Они позволяют производить и выпускать на рынок машины без антиблокировочной системы и электронной системы контроля устойчивости, с упрощенным блоком ЭРА-ГЛОНАСС и без подушек безопасности, а также с двигателями «Евро-0».