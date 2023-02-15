Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
12 минут назад

На российском рынке появились новые пикапы Mitsubishi L200

Motor.ru

Автомобили 2023 года выпуска привезли по схеме параллельного импорта в разные регионы. Продавцы опубликовали информацию о машинах на сайтах автосалонов и популярных площадках по продаже транспортных средств. Покупатели могут приобрести грузовики, как с бензиновым, так и дизельным агрегатами. Стоимость моделей доходит до 3,5 миллионов рублей.

На российском рынке появились новые пикапы Mitsubishi L200
Фото: Motor.ruMotor.ru

Дилер из Астрахани продает несколько Mitsubishi L200, оборудованные 2,4-литровым дизельным мотором мощностью 181 лошадиную силу за 2,7 миллиона рублей. Продавец сообщил, что пикапы оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, на автомобили получены свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. За аналогичные модели автосалоны из Москвы и Омска запросили 3,1 и 3,5 миллиона рублей.

Еще один столичный дилер выставил на продажу пикап с 2,4-литровым бензиновым двигателем, отдача которого составляет 152 лошадиные силы. Вместе с агрегатом работает механическая трансмиссия и система подключаемого полного привода. Кроме того, модель оборудована 16-дюймовыми колесными дисками и хромированными подножками.

Приобрести такой Mitsubishi L200 можно за 2,3 миллиона рублей.

В середине января благодаря параллельному импорту в России появился электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek. Стоимость батарейной модели, привезенной из Китая, начиналась от 3,5 миллионов рублей.

Этих машин никогда не было в России. Но теперь привезли «всерую»

Автоновости,Mitsubishi Airtrek,Mitsubishi L200,Mitsubishi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители