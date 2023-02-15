На российском рынке появились новые пикапы Mitsubishi L200

Автомобили 2023 года выпуска привезли по схеме параллельного импорта в разные регионы. Продавцы опубликовали информацию о машинах на сайтах автосалонов и популярных площадках по продаже транспортных средств. Покупатели могут приобрести грузовики, как с бензиновым, так и дизельным агрегатами. Стоимость моделей доходит до 3,5 миллионов рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Дилер из Астрахани продает несколько Mitsubishi L200, оборудованные 2,4-литровым дизельным мотором мощностью 181 лошадиную силу за 2,7 миллиона рублей. Продавец сообщил, что пикапы оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, на автомобили получены свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. За аналогичные модели автосалоны из Москвы и Омска запросили 3,1 и 3,5 миллиона рублей.

Еще один столичный дилер выставил на продажу пикап с 2,4-литровым бензиновым двигателем, отдача которого составляет 152 лошадиные силы. Вместе с агрегатом работает механическая трансмиссия и система подключаемого полного привода. Кроме того, модель оборудована 16-дюймовыми колесными дисками и хромированными подножками.

Приобрести такой Mitsubishi L200 можно за 2,3 миллиона рублей.

В середине января благодаря параллельному импорту в России появился электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek. Стоимость батарейной модели, привезенной из Китая, начиналась от 3,5 миллионов рублей.