В РФ привезут из Китая внедорожник с «лицом» УАЗа и кузовом «гелика»

В РФ могут привезти из Китая внедорожник, «лицо» которого напоминает российский УАЗ-469, а кузов – немецкий Mercedes-Benz Gelandewagen. Компания BAW планирует вывести рынок РФ рамный BJ212, данная модель официально в стране не представлена.

Фото: Car.ru Car.ru

Китайский автомобилестроитель BAW собирается выйти на рынок Санкт-Петербурга. В основе проекта – договорённость с одним из региональных дилеров. Согласно имеющейся информации, заинтересованные стороны работают над соответствующим соглашением. Дилер расчитывает, что поставки машин в РФ начнутся нынешним летом.

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Далее планируется запустить локальное производство рамных внедорожников в Северной столице, но лишь в том случае, если на них будет постоянный спрос. Речь идёт о представителе SUV-сегмента BAW BJ212, данную модель считают аналогом российского УАЗ-469.

Китайский внедорожник сменил генерацию, новинка получила светодиодную оптику спереди и сзади. Базовая версия машины построена на основе УАЗ-469 и похожа на него по конструкции кузова. Под капотом автомобиля расположен 1,5-литровый мотор мощностью 136 л. с. В качестве трансмиссии используется механическая коробка переключения передач. У машины полный привод.

Китайский рамный внедорожник в настоящее время выпускается в двух модификациях – короткой, с мягкой съёмной крышей и съёмными боковыми стёклами, и удлинённой, с металлической крышей и несъёмными стёклами.

В первом поколении базовый автомобиль представлял собой 2-х дверную машину с брезентовой съёмной крышей на каркасе. Конструкция автомобиля, особенно его задняя часть, напоминали легендарный советский «козлик» – ГАЗ-69. Такое ласковое народное прозвище перешло к машине от ГАЗ-64. У китайского внедорожника верхние панели боковых дверей имели такие же брезентовые съёмные фрагменты со встроенными в них стёклами.

Вторая модификация машины первой генерации напоминает ГАЗ-69А. Она 4-х дверная, с мягкой крышей и отстёгивающимися брезентовыми элементами со стёклами.

Базовый внедорожник второго поколения по конструкции кузова похож на УАЗ-469, который в России называли «козлом». У китайской машины такая же мягкая съёмная крыша и накладные остеклённые панели. Производится и удлинённая модификация автомобиля с жёстким верхом и полноценными металлическими дверями. Есть схожесть конструкции крыши и боковых оконных проёмов с немецким Gelandewagen, который в народе именуют «гелик».Китайский BJ212 в базовой версии стоит в КНР 778 тысяч юаней (787 тысяч рублей). Машина с металлической крышей и увеличенной колёсной базой доступна за 104,75 тысячи юаней (1,059 млн рублей.)