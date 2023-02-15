Haval Dargo второго поколения рассекречен с новым мотором

В каталоге министерства промышленности Китая появился Haval Dargo с новым мотором. Производитель начал поставлять обновленную версию дилерам.

Фото: Car.ru Car.ru

Автомобиль Haval Dargo второго поколения с новым силовым агрегатом официально зарегистрирован на рынке Китая. В оснащении предусматривается турбированный двигатель рабочим объемом 1,5 литра, производительность которого составляет 184 л.с. Такой мотор используется для моделей H6 и Cool Dog. В паре с силовой установкой функционирует 7-ступенчатая роботизированная КПП.

Ранее в каталоге была представлена версия автомобиля с 2-х литровым двигателем на 238 л.с. Известно, что это доработка мотора, который используется в актуальном поколении. В Сети считают, что в паре с данным агрегатом будет функционировать 9-ступенчатая роботизированная КПП. Данную коробку разрабатывала компания Great Wall в 2020 году.

Недавно в Сети появились шпионские снимки, на которых представлены обновленные Haval Dargo с полным приводом, на это указывает соответствующий шильдик на корме кузова. Большой интерес вызывает наименование кроссовера. Эксперты полагают, что в названии добавится приставка Max. Использоваться такое обозначение будет для версии с системой полного привода.

Данный автомобиль трудно назвать вторым поколением Haval Dargo, так как производитель внес слишком много изменений. Так, машина заметно выросла, получила новую силовую архитектуру. В скором времени производитель может представить и гибридное исполнение модели с мотором на 1,5 литра и 2-х ступенчатой DHT. В таком случае мощность будет составлять 326 л.с. Компания пока не оформила разрешение на выпуск такого исполнения.