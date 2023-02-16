Запрет ДВС в Европе не коснётся малотиражных суперкаров

Европейский парламент одобрил закон о введении в 2035 году запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Исключение сделано только для компаний, производящих менее 1000 машин в год.

Фото: Koenigsegg Koenigsegg

Принципиальное решение о запрете ДВС в Европе было принято Евросоветом в прошлом году в результате многочасовых дебатов. Теперь это решение приняло форму закона в Европарламенте: за запрет проголосовали 340 депутатов, 279 высказались против, 21 воздержался. Запрет вступит в силу в начале 2035 года, после этого большинство компаний не смогут продавать на территории ЕС новые легковые и лёгкие коммерческие автомобили с ДВС, работающими на ископаемом топливе. Решение по тяжёлым грузовикам будет принято позже отдельно, так как пока однозначной альтернативы ДВС в этом сегменте рынка нет (наиболее вероятная альтернатива — водород, но водородная энергетика при всех щедрых в неё инвестициях развивается не так быстро, как этого хотелось бы борцам с глобальными изменениями климата).

Видео дня

Формального запрета ДВС в законе нет, но есть указание на необходимость сократить выбросы СО2 к 2035 году на 100% (по сравнению с 2021 годом). Полностью избавиться от СО2 при работе ДВС невозможно даже с помощью синтетического топлива, что, по сути, делает бесперспективными исследования в этой области. Водородные ДВС тоже не являются абсолютно чистыми по умолчанию, так что их будущее пока туманно.

Есть ещё промежуточная цель: к 2030 году выбросы СО2 легковых автомобилей должны сократиться на 55% (по сравнению с 2021 годом), лёгких коммерческих автомобилей — на 50%. Конкретные механизмы контроля этих выбросов Еврокомиссия представит к 2025 году. В 2025 году, кроме того, должны вступить в силу экологические нормы Euro 7, которые пока до конца не согласованы. Euro 7 не регулируют выбросы СО2 и прямого отношения к описываемому здесь закону не имеют — это параллельные истории.

Производителям, выпускающим от 1000 до 10 000 легковых автомобилей в год или от 1000 до 22 000 лёгких коммерческих автомобилей в год, дадут годовую отсрочку на «обнуление» СО2, то есть этих производителей фактический запрет ДВС коснётся в начале 2026 года. Компаний, выпускающих менее 1000 машин в год (Bugatti, Pagani, Koenigsegg и т.п.), запрет вообще не коснётся, но жизнь им сильно подпортят нормы Euro 7 — с ними будем разбираться отдельно, когда будет утверждён окончательный регламент. Автопроизводители пока настроены против Euro 7 очень жёстко, и есть небольшой шанс, что смогут их если не отменить, то смягчить.

На вторичном рынке ЕС машины с ДВС после 2035 года будут продаваться без ограничений, но власти ЕС могут с помощью законов сделать их эксплуатацию невыгодной — в этом случае «вторичка» просто хлынет за пределы союза.