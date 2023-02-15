В РФ могут запретить ввоз самостоятельно тюнингованных автомобилей

Импорт автомобилей с изменениями в конструкции может быть запрещен на территории России. Такие меры предусмотрены поправками в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), с презентацией которых ознакомилась «Газета.Ru».
«Исключена возможность внесения изменений в конструкцию транспортного средства до его выпуска в обращение. Разграничено внесение изменений в конструкцию и изготовление нового автомобиля», — говорится в документе.
Под выпуском в обращение, согласно федеральному закону «О техническом регулировании» (№184-ФЗ), понимается поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) в целях распространения на территории РФ в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе.
Соответствующие предложения по корректировке техрегламента содержатся в доработанном пакете поправок №3, который сейчас находится на рассмотрении в Минпромторге. Конкретные сроки принятия таких требований в документе не указаны.
Эта мера не коснется продукции тюнинговых фирм, входящих в структуру автопроизводителей (Mercedes-AMG, BMW M, Brabus и др.), поскольку они имеют статус производителей автомобилей и автокомпонентов. Возможность тюнинговать машину на территории РФ и зарегистрировать изменения в конструкцию поправками не изменяется.