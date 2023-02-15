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1 час назад

В России могут запретить ввоз самостоятельно тюнингованных автомобилей

Газета.Ru

Импорт автомобилей с изменениями в конструкции может быть запрещен на территории России. Такие меры предусмотрены поправками в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), с презентацией которых ознакомилась «Газета.Ru».

В РФ могут запретить ввоз самостоятельно тюнингованных автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исключена возможность внесения изменений в конструкцию транспортного средства до его выпуска в обращение. Разграничено внесение изменений в конструкцию и изготовление нового автомобиля», — говорится в документе.

Под выпуском в обращение, согласно федеральному закону «О техническом регулировании» (№184-ФЗ), понимается поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) в целях распространения на территории РФ в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе.

Соответствующие предложения по корректировке техрегламента содержатся в доработанном пакете поправок №3, который сейчас находится на рассмотрении в Минпромторге. Конкретные сроки принятия таких требований в документе не указаны.

Эта мера не коснется продукции тюнинговых фирм, входящих в структуру автопроизводителей (Mercedes-AMG, BMW M, Brabus и др.), поскольку они имеют статус производителей автомобилей и автокомпонентов. Возможность тюнинговать машину на территории РФ и зарегистрировать изменения в конструкцию поправками не изменяется.

Автоновости,Brabus,BMW,Минпромторг,
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