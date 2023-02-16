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1 час назад

Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения

Елена Прошина

В России с 1 марта вступают в силу новые правила дорожного движения. Главные нововведения коснутся регулировки передвижения на средствах индивидуальной мобильности и правил проезда круговых перекрестков, сообщает агентство «Прайм».

Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь при выезде на перекресток с круговым движением все должны уступать дорогу автомобилю, который двигается с главной дороги, когда как раньше уступать должны были все. Если выезд происходит с второстепенной дороги, необходимо уступить водителям, которые уже движутся по кругу. Эксперты считают, что новые правила должны помогут окончательно установить порядок движения на круговых перекрестках.

Средствам индивидуальной мобильности уделено особое внимание. К ним относятся электроскейтборды, электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса. Они займут промежуточное положение между велосипедистами и пешеходами. В новых правилах уточняется, какие запреты необходимо учитывать водителям средств индивидуальной мобильности. С 1 марта перевозка пассажиров на мопедах и скутерах категорически запрещается.

Знак «инвалид» теперь разрешено устанавливать только на том автомобиле, который внесен в федеральный реестр инвалидов. На дорогах, где установлены знаки разрешенного времени парковки по четным и нечетным дням, по новым правилам можно стоять на обеих сторонах с 21 до 24 часов.

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