Hyundai и Kia нашли решение проблемы с угонами автомобилей

Hyundai и KIA совместно решали проблему, связанную с угонами автомобилей. Для решения будет использовано обновление ПО.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив © РИА Новости / Виталий Тимкив

В Сети активно распространяется видео, на котором показано, как быстро угнать машину с использованием кабеля USB и отвертки. Данное обстоятельство заставило компании Hyundai и KIA изучить слабое место в системе и решить проблему с угонами. После длительного анализа было принято решение - предложить обновление программной системы для транспортных средств в США.

Речь идет о бесплатном обновлении, которое будет предлагаться для 3.8 млн машин марки Hyundai и 4.5 млн машин KIA. Отмечается, что проблема отмечается с автомобилями KIA с 2011 года, а Hyundai – с 2015. Они оборудованы замком зажигания, который рассчитан под стандартный ключ. В оснащении не предусмотрено наличие иммобилайзера. Поэтому завести транспорт можно при помощи USB-провода с отверткой.

Сообщается, что обновление внутренней системы для автомобилей марки Hyundai будут проводить поэтапно, включая новые модели в программу. Первый действует уже сейчас. Он распространяется на следующие модели: Elantra, Sonata, Venue. Летом 2023 года перепрошивку запустят для моделей: Accent, Elantra, Elantra GT, Genesis Coupe, Kona, Palisade, Santa Fe Sport, Santa Fe, Santa Fe XL, Sonata, Tucson, Veloster.