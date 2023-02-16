Московская кольцевая поедет быстрее

В масштабной программе модернизации и развития транспортного каркаса столицы одно из важнейших мест занимает модернизация Московской кольцевой автодороги (МКАД). Она подразумевает строительство и реконструкцию 22 развязок и вылетных магистралей, что позволит существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры Москвы и ближайших областей.

Фото: mos.ru mos.ru

На реконструируемой развязке, находящейся на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля, недавно побывал мэр столицы Сергей Собянин. Эта развязка входит также в состав строящейся Южной рокады.

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"Южная рокада - крупнейшая магистраль города, один из главных элементов транспортного каркаса Москвы, - отметил мэр. - Трасса протяженностью 40 километров пересекает 12 магистралей города, в том числе такие, как Можайское, Каширское, Варшавское шоссе, Ленинский проспект. Две трети этой магистрали уже построено. До конца года будет построена оставшаяся треть. Это важная магистраль, которая улучшит транспортное обслуживание 26 районов Москвы с численностью населения около трех миллионов человек".

Реконструкция развязки обеспечит прямой пропуск транспорта с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе. Это значительно увеличит пропускную способность всего юго-восточного участка МКАД и улучшит транспортное обслуживание районов Капотня, Люблино и Марьино, а также городских округов Дзержинский и Котельники Московской области, в которых живет около 600 тысяч человек. А уменьшение заторов на МКАД сделает комфортнее жизнь миллионов автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, которые пользуются юго-восточным участком этой магистрали.

Работы здесь начались в апреле 2021 года и должны завершиться осенью 2023-го. В сентябре прошлого года - на год раньше планового срока - уже открылось движение по новому путепроводу длиной 115 метров над МКАД в районе ее пересечения с улицей Верхние Поля. Также по этому проекту будут построены и реконструированы 15,6 километра дорог, включая восемь искусственных сооружений общей протяженностью более 4,5 километра (с учетом уже открытого путепровода). Это два путепровода через железнодорожные пути грузовой ветки Московской железной дороги вдоль внешней и внутренней стороны МКАД; три эстакады-съезда с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля в сторону центра и к торговому комплексу "Садовод", а также с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД в сторону улицы Капотня.

Плюс к этому съезд с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД - в сторону улицы Капотня и съезд с внутренней стороны МКАД на боковой проезд - к Новоегорьевскому шоссе и торговому центру "МЕГА". Кроме того, с внутренней и внешней сторон МКАД с 14-го по 17-й километр будут проложены боковые проезды общей протяженностью в три километра - по две полосы движения в одном направлении.

Строители реконструируют и прямой ход самой МКАД (3,8 километра, по пять полос движения в каждом направлении), и прилегающую улично-дорожную сеть (3,1 километра), а также километр улицы Верхние Поля и участка Новоегорьевского шоссе в районе примыкания к МКАД длиной в 125 метров (по три полосы движения в каждом направлении). Для пешеходов в районе ТЦ "МЕГА" и ТК "Садовод" оборудуют три перехода: два надземных и один подземный. А прилегающую к ним территорию благоустроят: здесь появятся 12,8 гектара газонов, 722 дерева и 4113 кустарников.

А всего по проекту модернизации МКАД должны быть реконструированы 22 устаревшие развязки типа "клеверный лист". Их заменяют многоуровневыми сооружениями с направленными съездами и тоннелями большей пропускной способности. Уже завершены работы на 19 развязках, в ходе которых было уложено 167,3 километра дорог.

Например, новая развязка на пересечении МКАД и Ленинградского шоссе позволила обеспечить беспрепятственный съезд на "кольцо" и магистраль Москва - Санкт-Петербург. А развязка на пересечении с проспектом Маршала Жукова стала завершением реконструкции Звенигородского шоссе и обеспечила доступ на М-9 "Балтия". Косинская развязка соединила Северо-Восточную хорду с магистралью Вешняки-Люберцы. Точно так же обеспечивают ускорение трафика и комфортность движения для водителей и прочие 16 развязок.

Их реконструкция - задача непростая. Это и работы по устройству опор, и укрупнительная сборка блоков металлоконструкций пролетных строений на стапеле, и демонтаж существующих путепроводов, переустройство дождевой канализации и перекладка инженерных коммуникаций, строительство очистных сооружений и решение многих других технических задач.

Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей выполняются комплексные работы по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД. Это обеспечит строительство боковых проездов и переходно-скоростных полос. Результатом станет ускорение движения по всей транспортной структуре столицы и Подмосковья. Развитие транспортной инфраструктуры идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.