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1 час назад

Компания Stellantis отзовет для ремонта более 340 тыс. пикапов Ram из-за угрозы возгорания

Моя Москва.онлайн

Как передает издание ТАРАНТАС НЬЮС, итальяно-американский концерн Stellantis принял решение отозвать около 340 тысяч автомобилей бренда Ram. Оказалось, что эти пикапы могут загореться.

Stellantis отзовет более 340 тыс. пикапов Ram из-за угрозы возгорания
Фото:  Stellantis Stellantis

Отмечается, что более 306 тысяч дефектных авто находится в США, 22 тысячи в Канаде, а еще 13 тысяч вообще за пределами Северной Америки. В процессе изучения проблемы было выявлено, что реле системы подогрева воздуха в некоторых автомобилях могут перегреваться и, в редких случаях, создавать риск возгорания.

На сегодняшний день известно о шести случаях возгорания, которые произошли из-за дефекта. В пяти случаях автомобиль загорелся в процессе движения. Шестой — после выключения зажигания.

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