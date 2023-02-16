Stellantis отзовет более 340 тыс. пикапов Ram из-за угрозы возгорания

Как передает издание ТАРАНТАС НЬЮС , итальяно-американский концерн Stellantis принял решение отозвать около 340 тысяч автомобилей бренда Ram. Оказалось, что эти пикапы могут загореться.

Отмечается, что более 306 тысяч дефектных авто находится в США, 22 тысячи в Канаде, а еще 13 тысяч вообще за пределами Северной Америки. В процессе изучения проблемы было выявлено, что реле системы подогрева воздуха в некоторых автомобилях могут перегреваться и, в редких случаях, создавать риск возгорания.