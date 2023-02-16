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1 час назад

Автомобили "Москвич 3" добрались до регионов

Российская Газета

Как выяснила "Российская газета", автомобили возрожденного бренда "Москвич" начали поступать к дилерам в регионы. Так, столичный завод отгрузил машины "Москвич 3" и "Москвич 3е" в следующие города: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ижевск, Кемерово и Набережные Челны.

Автомобили «Москвич 3» добрались до регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, бензиновый "Москвич 3" с механикой стоит от 1 970 000 рублей, с вариатором - от 2 035 000 рублей. В то же время электрическая версия обойдется от 3 500 000 рублей.

В ближайшее время кроссоверы появятся в такси и каршеринге. Первым агрегатором, которому поставят отечественные машины, станет "Яндекс".

По предварительной информации, в этом году на нашем рынке также начнутся продажи автомобилей "Москвич 5" и "Москвич 6". Какие модели скрываются за этими названиями, пока сказать со стопроцентной точностью нельзя. Но скорее всего это будут лифтбек и кроссовер.

План завода "Москвич" на 2023 год подразумевает выпуск 50 тысяч кроссоверов, из которых 10 тысяч машин будут электрическими.

Автоновости,Яндекс,
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