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48 минут назад

Audi A8 следующего поколения дебютирует в 2024 году

ПроКроссовер.ру

По словам руководителя отдела дизайна Audi, новое поколение седана A8 компании будет вдохновлено концептом Grandsphere. Он также будет работать исключительно на электроэнергии. Выступая в недавнем интервью, Марк Лихте признал, что будут некоторые изменения и исправления в конструкции, чтобы сделать Grandsphere более удобным для производства, но они не будут существенными.

Audi A8 следующего поколения дебютирует в 2024 году
Фото: procrossover.ruprocrossover.ru

Новая итерация дизайна A8 будет использовать архитектуру PPE, в настоящее время совместно разработанную Audi и Porsche. Все подробности еще предстоит раскрыть. Когда он дебютировал, у Grandsphere была 3,2 метра колесная база, два двигателя, объединяющие усилия для 710 л.с., 750 км запаса хода от батареи и 4-секундное время запуска.

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