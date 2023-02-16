Audi A8 следующего поколения дебютирует в 2024 году

По словам руководителя отдела дизайна Audi, новое поколение седана A8 компании будет вдохновлено концептом Grandsphere. Он также будет работать исключительно на электроэнергии. Выступая в недавнем интервью, Марк Лихте признал, что будут некоторые изменения и исправления в конструкции, чтобы сделать Grandsphere более удобным для производства, но они не будут существенными.
Новая итерация дизайна A8 будет использовать архитектуру PPE, в настоящее время совместно разработанную Audi и Porsche. Все подробности еще предстоит раскрыть. Когда он дебютировал, у Grandsphere была 3,2 метра колесная база, два двигателя, объединяющие усилия для 710 л.с., 750 км запаса хода от батареи и 4-секундное время запуска.