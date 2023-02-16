Кроссовер Lamborghini Urus замечен на тестах

Как и многие другие автопроизводители, Lamborghini стремится перевести свой модельный ряд автомобилей на электротягу. В планах также гибридная версия внедорожника Urus с подключаемым модулем, и мы уже видели его на дорогах, но никогда в бесшумном электрическом режиме, который теперь предлагает нам попробовать YouTuber Varryx.