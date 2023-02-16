Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Кроссовер Lamborghini Urus замечен на тестах

ПроКроссовер.ру

Как и многие другие автопроизводители, Lamborghini стремится перевести свой модельный ряд автомобилей на электротягу. В планах также гибридная версия внедорожника Urus с подключаемым модулем, и мы уже видели его на дорогах, но никогда в бесшумном электрическом режиме, который теперь предлагает нам попробовать YouTuber Varryx.

Кроссовер Lamborghini Urus замечен на тестах
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Ходят слухи, что кроссовер разделит свою частично электрическую трансмиссию с Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Последний использует 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом в тандеме с одним мощным электродвигателем, производящим 700 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Тем не менее Urus может выиграть от повышения производительности, соответствующего его статусу, поскольку слухи указывают на 830 л.с. в качестве вероятной целевой мощности.

Автоновости,Porsche Panamera,Lamborghini Urus,Lamborghini,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители