Кроссовер Lamborghini Urus замечен на тестах

Как и многие другие автопроизводители, Lamborghini стремится перевести свой модельный ряд автомобилей на электротягу. В планах также гибридная версия внедорожника Urus с подключаемым модулем, и мы уже видели его на дорогах, но никогда в бесшумном электрическом режиме, который теперь предлагает нам попробовать YouTuber Varryx.
Ходят слухи, что кроссовер разделит свою частично электрическую трансмиссию с Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Последний использует 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом в тандеме с одним мощным электродвигателем, производящим 700 л.с. и 850 Нм крутящего момента.
Тем не менее Urus может выиграть от повышения производительности, соответствующего его статусу, поскольку слухи указывают на 830 л.с. в качестве вероятной целевой мощности.