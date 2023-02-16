Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
47 минут назад

Honda Civic вернулся в Россию

Российская Газетаиещё 1

Еще одна новинка на российском рынке - Honda Civic. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2022 года выпуска с минимальным пробегом просят от 2 250 000 до 2 400 000 рублей. В продаже есть машины как в кузове седан, так и в хэтчбек.

У седана заявлен двигатель 2,0 литра (158 л.с.), который работает вместе с вариатором. У хэтчбека - 1,5 литровый мотор (182 л.с.). Коробка - вариатор.

Среди опций у одного из автомобиля можно выделить полный пакет систем безопасности Honda Safety (контроль полосы, контроль столкновения, система подруливания в поворот и еще 13 систем безопасности), бесключевой доступ, заднюю камеру, 13 динамиков Bose, беспроводную зарядку для телефона, подогревы передних сидений.

Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения

Ранее "РГ" сообщала, что один из дилеров привез в Россию Honda Accord. За седан 2022 года с минимальным пробегом просят 3 250 000 рублей.

Пресс-служба Honda
Пресс-служба Honda
Автоновости,Видео,Honda Accord,Honda Civic,Honda,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители