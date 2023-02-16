Honda Civic вернулся в Россию

Еще одна новинка на российском рынке - Honda Civic. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2022 года выпуска с минимальным пробегом просят от 2 250 000 до 2 400 000 рублей. В продаже есть машины как в кузове седан, так и в хэтчбек.

У седана заявлен двигатель 2,0 литра (158 л.с.), который работает вместе с вариатором. У хэтчбека - 1,5 литровый мотор (182 л.с.). Коробка - вариатор.

Среди опций у одного из автомобиля можно выделить полный пакет систем безопасности Honda Safety (контроль полосы, контроль столкновения, система подруливания в поворот и еще 13 систем безопасности), бесключевой доступ, заднюю камеру, 13 динамиков Bose, беспроводную зарядку для телефона, подогревы передних сидений.

Ранее "РГ" сообщала, что один из дилеров привез в Россию Honda Accord. За седан 2022 года с минимальным пробегом просят 3 250 000 рублей.

Пресс-служба Honda