Законодатели уточняют срок давности по наказаниям водителей за нарушения ПДД

Кодекс РФ об административных правонарушениях приходится корректировать из-за замечаний Конституционного суда по поводу выявленной «неопределённости» нормы.

Ряд автомобилистов в РФ продолжает волновать вопрос о том, с какого момента необходимо отсчитывать предельный срок вынесения штрафов за нарушение правил дорожного движения или лишения водительских прав. «Неопределённость» касательно исчисления сроков давности привлечения нарушителей к ответственности Конституционный суд (КС) выявил ещё в мае прошлого года в ходе рассмотрения очередного «водительского» дела.

Видео дня

Согласно сегодняшней норме КоАП РФ, наказание не может быть вынесено позже, чем через два месяца после нарушения в случае, если дело рассматривает ГИБДД или иные надзорные ведомства. И через три месяца – в случае, если было разбирательство в суде, здесь речь идёт о нарушениях, которые предусматривают лишение прав. При этом КС отметил, что сейчас неясно, с какого момента считать этот срок – со дня нарушения или же со дня после нарушения.

КС обязал депутатов принять необходимые поправки в КоАП, а во избежание путаницы до этого момента срок давности начали отсчитывать со дня правонарушения. Теперь, как сообщает «Коммерсант», Госдума РФ приняла в первом чтении соответствующие правительственные поправки к КоАП. Предполагается, что в дальнейшем это уточнение будет закреплено в статье 4.5 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, поправки предполагают, что «два месяца», указанные в действующем законодательстве, заменят на 60 календарных дней, а «три месяца» – на 90 календарных дней. По словам заместителя главы Министра юстиции Андрея Логинова, это позволит «обеспечить принцип равенства лиц перед законом».

Как отметил адвокат движения «Свобода выбора» Cергей Радько, решение изменить формулировки является справедливым, ведь в месяцах разное количество дней. Так, в сумме первые два месяца года (январь и февраль) составляют 59 дней / 60 дней в високосном году, тогда как последние два летних месяца (июль и август) в сумме наберут 62 дня. Получается, что водители, совершившие одно и то же нарушение ПДД, но в разное время, могут оказаться в разных условиях.

По мнению партнёра BGP Litigation Сергея Лисина, нынешний законопроект, одобренный пока только в первом чтении, «не добавил очевидной ясности» в вопросах исчисления сроков давности привлечения водителей-нарушителей к ответственности. «Словесные обороты в законопроекте будут заново толковаться судьями, адвокатами, госорганами исходя из их собственного понимания написанного, – добавил он. – Останется ждать лишь новый пленум Верхового суда РФ, который и расставит всё по своим местам».