Цена нового седана Kaiyi E5 начнется от 1,6 млн рублей

По предварительной информации, минимальная стоимость нового китайского седана Kaiyi E5 от калининградского «Автотора» может составить 1,6 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на представителя компании Дмитрия Иванова.
Цена модели в базовом оснащении с механической коробкой передач составит 1,6 млн рублей, а в максимальной комплектации с вариатором – около 2 млн рублей. Точная стоимость Kaiyi E5 будет объявлена ближе к старту продаж, который намечен на март.
В конце января РИА Новости со ссылкой на заявление «Автотора» сообщало, что Kaiyi E5 будет стоить около 1 млн рублей.
Калининградский завод «Автотор» начал выпуск автомобилей марки Kaiyi (произносится как «Каи») 30 января. Для выпуска Kaiyi E5 на «Автоторе», где прежде выпускались BMW, Kia и Hyundai, вложили более 100 млн рублей в модернизацию производственной линии. В 2023 году линейка автомобилей Kaiyi в России расширится до четырех китайских моделей.