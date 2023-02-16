Цена нового седана Kaiyi E5 начнется от 1,6 млн рублей

По предварительной информации, минимальная стоимость нового китайского седана Kaiyi E5 от калининградского «Автотора» может составить 1,6 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на представителя компании Дмитрия Иванова.

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Цена модели в базовом оснащении с механической коробкой передач составит 1,6 млн рублей, а в максимальной комплектации с вариатором – около 2 млн рублей. Точная стоимость Kaiyi E5 будет объявлена ближе к старту продаж, который намечен на март.

В конце января РИА Новости со ссылкой на заявление «Автотора» сообщало, что Kaiyi E5 будет стоить около 1 млн рублей.