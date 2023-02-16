У Haval Dargo появился “старший брат” Second Generation Big Dog

Китайские дилеры начали получать новый кроссовер Haval Second Generation Big Dog. Как обычно с китайскими автомобилями, требуется серьезное пояснение относительно модели, её названия и позиционирования. В линейке Haval уже есть кроссовер Big Dog (Da Gou в Китае или Dargo в России). Новинка носит имя «Big Dog Второго Поколения», но таковым не является, более того – она не идёт на смену Big Dog – новинка крупнее и дороже.

Фото: Allroader.ru Allroader.ru

Первоначально, кроссовер с коренастыми чертами кузова носил имя H-Dog, но маркетологи Haval решили, что это будет слишком скучно и внесли щепотку китайской неразберихи.

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Визуально Второе Поколение Big Dog воспринимается меньше, чем автомобиль есть на самом деле. Иллюзия достигается благодаря экстремально-раздутым передним и задним крыльям, распространяющимся даже на двери, словно они слишком маленькие и разработчикам пришлось это сделать, чтобы обеспечить удобство посадки-высадки. Это не так. Салон выполнен в неброском сером цвете, а отделка сочетает кожу и множество типов пластика различного качества. Приборная панель полностью цифровая с диагональю 12.3″. Размер экрана головного устройства целых 14.6″.

К счастью, Haval не пошёл на поводу у трендов и не стал делать рулевое колесо квадратной или какой-то другой экзотической формы, что так популярно в последнее время в Китае. Руль Second Generation Big Dog классической круглой формы с тремя мощными перекладинами между ободом и ступицей. А вот селектор коробки передач явно создан кем-то, кто в восторге от мультсериала 80-х «Роботек».

Что касается двигателей, то кроссовер приводится в движение “взрослой” гибридной системой PHEV на базе 1.5-литрового бензинового турбомотора, двускоростной специализированной коробки передач DHT и электродвигателя. Суммарная мощность 326 л.с., крутящий момент 530 Нм. Привод полный. Haval заявляет, что расход топлива в смешанном режиме составит 1.85 л/ 100 км, а запас хода системы 1000 км. Позднее гамму моторов пополнит бензиновая турбочетверка объемом 2.0 литра без какой-либо электрификации.