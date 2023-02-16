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25 минут назад

Cadillac покажет три электрокара до конца года. Один из них будет дешевле Lyriq

Motor.ru

Как сообщил вице-президент Cadillac Global Рори Харви, на конвейер они встанут в следующем году, и по крайней мере один из них будут выпускать сразу в нескольких странах. Подробности пока держатся в секрете, однако шпионы в прошлом году сфотографировали некий закамуфлированный кроссовер с заглушкой спереди. Он может занять в линейке марки нишу ниже Lyriq, цена которого сейчас стартует с 58 590 долларов, или 4,4 миллиона рублей.

Cadillac до конца года покажет три электрокара
Фото: © Carscoops© Carscoops

Судя по снимкам прототипа, кроссовер получит внешность в стиле Lyriq. Как и у первого электрического кроссовера Cadillac, у новинки будет трапециевидная заглушка на месте решетки радиатора, однако от «старшего» Lyriq новинка отличится более коротким капотом, увеличенным наклоном лобового стекла и более скромной кормой. В основу кроссовера может лечь та же платформа BEV3.

Carscoops
Carscoops
Carscoops
Carscoops
Carscoops

О двух других новинках известно еще меньше. По плану Cadillac, в ближайшие годы свет должны увидеть полноразмерный SUV, несколько кроссоверов и модели начального уровня. В их числе должен быть электрический Cadillac Escalade под именем Escalade IQ, появление которого General Motors подтвердила в конце прошлого года. Сообщалось, что работа над внешностью и техникой «батарейного» внедорожника практически завершены, и сейчас идет подготовка к производству.

Помимо этого, Cadillac оформил товарные знаки на несколько наименований, включая Ascendiq, Lumistiq, Optiq, Symboliq и Vistiq. Какие из этих имен достанутся ближайшим новинкам, пока неясно.

Также Рори Харви сообщил, что в конце 2023 года стартует сборка роскошного электрического лифтбека Celestiq, который станет самой дорогой моделью бренда и выступит в сегменте Rolls-Royce. Его минимальная цена —300 тысяч долларов, что по нынешнему курсу равно 22,5 миллиона рублей.

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