Cadillac до конца года покажет три электрокара

Как сообщил вице-президент Cadillac Global Рори Харви, на конвейер они встанут в следующем году, и по крайней мере один из них будут выпускать сразу в нескольких странах. Подробности пока держатся в секрете, однако шпионы в прошлом году сфотографировали некий закамуфлированный кроссовер с заглушкой спереди. Он может занять в линейке марки нишу ниже Lyriq, цена которого сейчас стартует с 58 590 долларов, или 4,4 миллиона рублей.

Фото: © Carscoops © Carscoops

Судя по снимкам прототипа, кроссовер получит внешность в стиле Lyriq. Как и у первого электрического кроссовера Cadillac, у новинки будет трапециевидная заглушка на месте решетки радиатора, однако от «старшего» Lyriq новинка отличится более коротким капотом, увеличенным наклоном лобового стекла и более скромной кормой. В основу кроссовера может лечь та же платформа BEV3.

Carscoops

Carscoops

Carscoops

Carscoops

Carscoops

О двух других новинках известно еще меньше. По плану Cadillac, в ближайшие годы свет должны увидеть полноразмерный SUV, несколько кроссоверов и модели начального уровня. В их числе должен быть электрический Cadillac Escalade под именем Escalade IQ, появление которого General Motors подтвердила в конце прошлого года. Сообщалось, что работа над внешностью и техникой «батарейного» внедорожника практически завершены, и сейчас идет подготовка к производству.

Помимо этого, Cadillac оформил товарные знаки на несколько наименований, включая Ascendiq, Lumistiq, Optiq, Symboliq и Vistiq. Какие из этих имен достанутся ближайшим новинкам, пока неясно.